شكرا لقرائتكم خبر عن «جلال» بعد الخسارة أمام الأهلي: «بداية سيئة لكني راضٍ عن الأداء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ايهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، فوز مستحق للأهلي، مشددًا ان فريقه بدأ في الإعداد قبل الدوري ب10 أيام.

وأضاف في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «حاولنا التماسك أمام الأهلي في الشوط الأول وأحرزنا هدف التعادل، وفي الشوط الثاني الجهد البدني قل حاولت اعدل ده بالتغيرات».

وأتم: «التفوق كان واضح في الشوط الثاني للأهلي ودي بداية سيئة للفريق لكن انا راضي عن الأداء واللاعبين ادوا بشكل جيد في إطار مجهودهم، مؤكدًا: «فوافي عمل مجهود جيد في الشوط الأول بالإضافة إلى حسني لكن الشوط الثاني الأهلي قدر يحسمهم».