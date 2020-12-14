شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مدرب الهلال السعودي بعد الخسارة أمام الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال، على خسارة فريقه أمام الوحدة.

وفي تصريحات صحفية عقب المباراة، قال لوشيسكو: «بدايتنا اليوم لم تكن جيدة، حاولنا تدارك الوضع بعد ذلك ولم نوفق في العودة للقاء».

وأضاف مدرب الهلال: «سنسعى للاستفادة من خسارة اليوم، بالتركيز وتقديم الأفضل في قادم المباريات».

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، الفوز على مضيفه الهلال، بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

