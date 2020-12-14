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راحة سلبية للاعبي الأهلي غدًا

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا، والعودة بعد غدٍ للتدريبات استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في الجولة الثانية.

ويبدأ بذلك الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري الذي تُوج به في الموسم الماضي، بفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في منافسات الجولة الأولي لبطولة الدوري العام.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    121,575

  • تعافي

    104,875

  • وفيات

    6,920

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