شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نجم الأهلي ونقله للمستشفى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة في مباراة مصر المقاصة، التي أقيمت في الجولة الأولي من مسابقة الدوري العام المصري.
وقرب نهاية المباراة، تعرض «ماهر» للإصابة بخلع في الكتف، ليقرر بيتسو موسيماني مدرب الأهلي خروجه ونزول أكرم توفيق، ليستكمل الدقائق الأخيرة من المباراة، وعلى الفور تم نقل ناصر ماهر إلى المستشفي.
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