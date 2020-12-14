شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يتحدث عن ثلاثية الأهلي أمام المقاصة ورحلة النيجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي، إن الفريق حقق مكاسب عديدة من الفوز على فريق مصر المقاصة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة الإولى من بطولة الدوري والتى إنتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف، لافتًا إلى أن الفريق تغلب على منافس قوي ويملك جهازًا فنيًّا مميزًا.
وأوضح سيد عبد الحفيظ، أن الأهلي قدم مباراة قوية، وحصل على العديد من الفرص ونجح في تسجيل أكثر من هدف، لافتًا إلى أن الجهاز الفني يستعد بشكل دائم، ويعمل على تطوير اللاعبين بما يتناسب مع طموحات الجماهير.
وأضاف عبد الحفيظ، أن الأهلي لديه هدف واحد وهو السعي نحو تحقيق الفوز والحصول على البطولات، مؤكدًا أن الفريق يستعد بقوة للقاء غزل المحلة.
وأشارسيد عبد الحفيظ، إلى أنه بدأ بالفعل الترتيب لرحلة النيجر من خلال التواصل مع السفارة المصرية، وذلك لحجز الفندق وملاعب التدريب، مؤكدًا أن السفر سيكون بعد لقاء غزل المحلة، وتمنى أن يكون التوفيق حليفًا للفريق خلال مشواره في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج مؤخرًا بها.
وشدد عبد الحفيظ، على أن هناك طموحات كبيرة للفريق في مختلف البطولات في الموسم الجديد، والمباريات التي أقيمت في الجولات الماضية من بطولة الدوري تبشر بموسم قوي ومنافسة شرسة، مؤكدًا أن الأهلي يقدر جميع المنافسين.
كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ يتحدث عن ثلاثية الأهلي أمام المقاصة ورحلة النيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.