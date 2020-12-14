شادي محمد: الهجوم على مروان محسن غير مبرر

وقال شادي في تصريحات تلفزيونية أن مروان محسن مهاجم جيد جداً ويحتاج إلى الدعم والمساندة الجماهيرية حتى يتمكن من استعادة ثقته بنفسه.

جدة - عمرو شويل أكد شادي محمد نجم الأهلي السابق أن الهجوم الذي يتعرض له مروان محسن مهاجم الأهلي غير مبرر خلال الفترة الماضية وخاصة من نجوم كبار فى الاستدويهات التحليلية.

استهل فريق الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري بتحقيق فوز كبير على المقاصة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد السلام في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز .

الاهلي ومصر المقاصه

الاهلي ومصر المقاصه

الاهلي ومصر المقاصه

الاهلي ومصر المقاصه

سجل ثلاثية الأهلي ، على معلول وكهربا وعمرو السولية فيما سجل للمقاصة مروان حمدي وحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في رحلة التتويج بالدروي للمرة الـ43 في تاريخ النادي لينجح المارد الأحمر في فتح حسابه في بنك الدرع 43.وضم تشكيل الأهلى للمباراة ، كلاً من: محمد الشناوى - محمد هانى - بدر بانون - أيمن أشرف - على معلول - حمدى فتحى - عمرو السولية - محمد مجدى "قفشة"- محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.بدأ الشوط الأول بنشاط ملحوظ من جانب الأهلي وضغط مُبكراً بهدف تسجيل هدف وأحتسب إبراهيم نور الدين حكم المباراة ضربة جزاء للأهلي بعدما قام محمود حمدي حارس المقاصة بعرقلة كهربا تصدى لها على معلول وسجل منها هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الرابعة.بعد الهدف نشط أداء الفريقين وتحرر الفريق الفيومي من أداؤه الدفاعي وحاول مُبادلة الأهلي الهجمات مع ضغط الأهلي عن طريق الرباعي الهجومي ، محمد شريف وطاهر محمد طاهر وكهربا وقفشة.

هدأ أداء الفريقين بشكل واضح وأنحصر اللعب وسط الملعب قبل أن يحاول الأهلي عن طريق هجمات مُتباعدة تسجيل هدف ثان كما حاول الفريق الفيومي تسجيل هدف التعادل لكن دون جدوى.

بمرور الوقت يواصل الأهلي التراجع واللعب بهدوء ما سمح لفريق المقاصة لأن يُهدد مرمى محمد الشناوي أكثر من مرة قبل أن ينجح المقاصة في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 41 عن طريق مروان حمدي الذى إرتقى لكرة ركنية وسجل منها هدف التعادل مُستغلاً عدم الرقابة من لاعبي الأهلي.

حاول الأهلي التسجيل مرة ثانية كما ضغط المقاصة لتسجيل هدف ثانً لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.