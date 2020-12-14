شكرا لقرائتكم الأهلي: خلع ناصر ماهر متكرر ويحتاج لفحوصات جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه تم رد كتف اللاعب ناصر ماهر لاعب الفريق الذى تعرض للإصابة في الكتف خلال مباراة المقاصة اليوم ،الأحد، بالدوري وهو نفس الكتف الذي أُصيب فيه اللاعب خلال أمم أفريقيا تحت 23 الأخيرة بالقاهرة ،وسيخضع لإجراء أشعة جديدة وسيخرج حاليا من المستشفى مؤكدا على اتواجد اللاعبين للاطمئنان على ماهر.

وعرضت قناة النادى الاهلى تقرير من المستشفى المتواجد بها ناصر ماهر ، وطمئن الدكتور أسامة مصطفى , طبيب الأهلى ، الجماهير على ناصر ماهر مؤكدا أنه تعرض لخلع فى كتفه للمرة الثانية بعد منتخب الشباب وتعذر ردها فى الملعب وتم رد الخلع ويخضع لعمل اشاعات وسيخرج حاليا من المستشفى وهو خلع متكرر ويحتاج لفحوصات جديدة لبناء خطة العلاج

وواصل على الخلع المتكرر يحتاج إلى مخدر وعملية ومدة غياب الخلع حوالى 3 أسابيع ومن بعدها عمل تأهيل طبي ، مضيفا إصابة أجاى خلع فى الوتر خلف العظمة ويحتاج إلى تدخل جراحى وغيابه من شهرين ونصف إلى 3 شهور

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن ناصر ماهر لاعب الفريق تعرض للإصابة في الكتف خلال مباراة المقاصة اليوم ،الأحد، بالدوري وهو نفس الكتف الذي أُصيب فيه اللاعب خلال أمم أفريقيا تحت 23 الأخيرة بالقاهرة ، وأعلن الأهلي أن ناصر ماهر سيُجري بعد قليل أشعة على الكتف لمعرفة حجم إصابته التى تعرض لها في مباراة المقاصة ، وقال الاهلي أن اللاعب غادر ملعب مباراة الفريق أمام مصر المقاصة، متوجهًا لأحد المستشفيات لإجراء فحوصات دقيقة حيث انتقل ناصر ماهر برفقة طبيب الأهلي في عربة الإسعاف إلى أحد المستشفيات لإجراء أشعة على الكتف، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة التى أقيمت على ملعب السلام في الجولة الإولى لبطولة الدوري والتى فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدف..وكان ماهر قد تعرض للإصابة بكدمة قوية في إحدى الكرات المشتركة، وغادر المباراة في الشوط الثاني متأثرًا بالإصابة.