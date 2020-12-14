شكرا لقرائتكم كاسونجو يتنازل عن 8 مليون جنيه للزمالك فى تسوية مستحقاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنازل الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، عن 8 مليون جنيه فى التسوية الخاصة به التى عقدها مع القلعة البيضاء، حيث وقع كاسونجو فى جلسة سابقة مع المستشار محمد عطية عضو لجنة النادى السابق، على أحقيته فى الحصول على 800 ألف جنيه، على أن يحصل عليهم على قسطين متساويين حيث يمتلك اللاعب شيك يستحق الدفع فى الوقت الحالى قدره 400 ألف جنيه، وشيك آخر بنفس القيمة يستحق صرفه يوم 15 من شهر يناير المقبل.

من ناحية أخرى، أكد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك، أن إدارة النادى لم تتواصل مع الأهلى بشأن قضية القرن، كما تردد مؤخرًا، مشددًا على أن اللجنة المكلفة بإدارة النادى لا توجد لديها أى خلافات مع أى أشخاص وتقف على مسافة واحدة من الجميع، مضيفًا فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، أن الحديث حالياً عن انتخابات نادى الزمالك أمر سابق لأوانه، وأن الجميع فى النادى يسعى لتسيير الأمور فى الفترة الحالية والحفاظ على الأجواء داخل القلعة البيضاء .

وأشار المستشار هشام إبراهيم إلى أنه تقرر تعيين أشرف قاسم متحدثًا رسميًا لقطاع الكرة بالنادى الأبيض، مع تعيين اللواء أحمد زكريا مديراً تنفيذيًا للنادى، إلى جانب إسناد مهمة النائب إلى كمال الخولى، مع تعيين نبيل عبد الفتاح مديرا للعلاقات العامة بقلعة ميت عقبة.

وتابع نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، "قررنا نعمل مؤتمر نشرح الأمور داخل النادى، بناءً على المادة15 من اللائحة، شكلنا بعض اللجان لترتيب البيت، لجنة الكرة من دورها دعم االفريق وحمايته من الأحداث التى يمر بها النادي، بشكر لجنة الحكماء وكل لجنة الكورة وأشرف قاسم للحفاظ على كيان الفريق، فريق كرة القدم كان على قدر المسئولية بالفوز على المقاولون وبشكرهم وبطلب المزيد".

وأوضح نائب رئيس لجنة الزمالك قائلا، "الموقف المالى بنفكر فى الاستعانة بمجلس مالى لتوفير موارد للنادي، استلمنا من 10 أيام بنحاول ترتيب البيت، وكل القائمين على الترتيب من أبناء النادى، ننتظر الدعم المعنوى من أبناء النادي، هنكمل بكل قوة حتى تسليم النادى وهنعمل على كل مصلحة الزمالك، بشكر جميع الجهات وجميع الاندية وكل اللى ساندوا اللجنة".