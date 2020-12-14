شكرا لقرائتكم خالد الغندور يكشف تفاصيل جديدة حول أزمة نادى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى خالد الغندوري العديد من التفاصيل حول أزمة نادى القرن والتي فتحها المجلس السابق مدعيا أنه الأحق باللقب عن النادى الأهلى .

أكد الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى خلال قناة الزمالك: "لم يحدث أن تواصل مسؤولو اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، بإدارة الأهلي بخصوص مسألة لافتة نادي القرن أو هذا الملف بصفة عامة".

وأشار: "من الناحية القانونية يجب عدم وضع شعار نادي القرن في كل ما يملكه النادي الأهلي، لأنه ليس نادي القرن بل فريق القرن".

وأضاف: "الأهلي حقق لقب القرن كفريق لكرة القدم وبالتالي لا يحق له وضع شعار نادي القرن، فهناك ألعاب أخرى مثل كرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة والأهلي ليس الأفضل بها في قارة إفريقيا".

وتابع: "لن أتطرق لتفاصيل منح اللقب للأهلي وتتويج الزمالك بتسعة ألقاب قارية مقابل 7 للأهلي، ولكننا نشاهد جميعًا أن الفساد يضرب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على مدار عصور متتالية".