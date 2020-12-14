شكرا لقرائتكم أحمد الشناوى: هدف محمد شريف صحيح 100% ونور الدين كان متميزا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد الشناوى الخبير التحكيم، أن هدف محمد شريف لاعب في شباك مصر المقاصة صحيح مائة بالمائة والتسلل غير موجود، والفار حرم الأهلى من هدف صحيح.

وقال أحمد الشناوى خلال تواجده مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "ضربة جزاء محمود عبد المنعم كهربا صحيحة وقرار رائع من إبراهيم نور الدين والفار أكدله القرار بعد إعاقة حارس المقاصة لكهربا وقرار سليم".

وأضاف أحمد الشناوى: "هدف محمد شريف الملغى صحيح مائة فى المائة والتسلل غير موجود نهائى والهدف صحيح وقرار الفار غير صحيح".

وتابع: "هدف كهربا صحيح لأن لاعب المقاصة مغطى على قفشة، والشيء الوحيد اللى سابق هى أيده ولا تنفع أن يسجل بها فالهدف صحيح مائة فى مائة".

وأوضح: "هدف عمرو السولية صحيح مائة فى المائة لان اللاعب الوحيد اللى مش تسلل هو السولية الذى سجل الجول وعدم تداخل أى لاعب من المتسللين، فالهدف صحيح".

واختتم الشناوى تصريحاته، قائلا: أن إبراهيم نور الدين عمل مباراة متميزة وكذلك المساعدين، وأن من يرسم الخطوط مخرج الفار وليس الحكام، وهو من يتحمل الخطأ في هدف محمد شريف".