شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يتحدث عن ثلاثية الاهلي في المقاصة ورحلة النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي إن الفريق حقق مكاسب عديدة من الفوز على فريق مصر المقاصة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة الإولى من بطولة الدوري والتى إنتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف، لافتًا إلى أن الفريق تغلب على منافس قوي ويملك جهازًا فنيًّا مميزًا.

وأوضح أن الأهلي قدم مباراة قوية، وحصل على العديد من الفرص ونجح في تسجيل أكثر من هدف، لافتًا إلى أن الجهاز الفني يستعد بشكل دائم، ويعمل على تطوير اللاعبين بما يتناسب مع طموحات الجماهير.

وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلي لديه هدف واحد وهو السعي نحو تحقيق الفوز والحصول على البطولات، مؤكدًا أن الفريق يستعد بقوة للقاء غزل المحلة.

وأشار إلى أنه بدأ بالفعل الترتيب لرحلة النيجر من خلال التواصل مع السفارة المصرية، وذلك لحجز الفندق وملاعب التدريب، مؤكدًا أن السفر سيكون بعد لقاء غزل المحلة، وتمنى أن يكون التوفيق حليفًا للفريق خلال مشواره في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج مؤخرًا بها.

وشدد عبد الحفيظ على أن هناك طموحات كبيرة للفريق في مختلف البطولات في الموسم الجديد، والمباريات التي أقيمت في الجولات الماضية من بطولة الدوري تبشر بموسم قوي ومنافسة شرسة، مؤكدًا أن الأهلي يقدر جميع المنافسين.