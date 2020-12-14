شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: الفوز بالنقاط الثلاث هو الأهم.. وهذه أبرز تعليمات موسيماني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن الفريق دخل أجواء البطولات مبكرًا وأفراح الفوز ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر انتهت، ونجح الفريق في تحقيق الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.
وأضاف كهربا أن البداية دائمًا ما تكون صعبة، ونجح الأهلي في تحقيق فوز مهم في انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، أمام فريق بحجم مصر المقاصة، والذي قدم عروضًا قوية في المسابقة خلال السنوات الماضية.
وأوضح كهربا أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، دائمًا ما تنصب تعليماته على التحرك في الشق الهجومي وتبادل المراكز، وهو ما وضح خلال مباراة مصر المقاصة.
وأشار لاعب الأهلي إلى أن الأداء سوف يتحسن مع مرور الوقت، والفوز بالثلاث نقاط في بداية مسابقة الدوري هو الأهم.
واختتم محمود كهربا تصريحاته بالتأكيد أن الاحتفالات انتهت، والفريق يعيش حالة من التركيز للتحديات الجديدة، التي بدأت بمواجهة مصر المقاصة في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
واستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري بتحقيق فوز كبير على المقاصة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد السلام في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز .
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