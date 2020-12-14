شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: الفوز بالنقاط الثلاث هو الأهم.. وهذه أبرز تعليمات موسيماني ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن الفريق دخل أجواء ‏البطولات مبكرًا وأفراح الفوز ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر انتهت، ونجح ‏الفريق في تحقيق الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من ‏مسابقة الدوري الممتاز.‏

وأضاف كهربا أن البداية دائمًا ما تكون صعبة، ونجح الأهلي في تحقيق فوز مهم في ‏انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، أمام فريق بحجم مصر المقاصة، والذي قدم عروضًا قوية ‏في المسابقة خلال السنوات الماضية.‏

وأوضح كهربا أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، دائمًا ما تنصب تعليماته على التحرك ‏في الشق الهجومي وتبادل المراكز، وهو ما وضح خلال مباراة مصر المقاصة.‏

وأشار لاعب الأهلي إلى أن الأداء سوف يتحسن مع مرور الوقت، والفوز بالثلاث نقاط في ‏بداية مسابقة الدوري هو الأهم.‏

واختتم محمود كهربا تصريحاته بالتأكيد أن الاحتفالات انتهت، والفريق يعيش حالة ‏من التركيز للتحديات الجديدة، التي بدأت بمواجهة مصر المقاصة في الجولة الأولى من بطولة ‏الدوري الممتاز. ‏

واستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري بتحقيق فوز كبير على المقاصة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد السلام في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز .