شكرا لقرائتكم خبر عن المساعد يتألق ويهزم الـ" VAR" فى لقاء الأهلي والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المباراة – الأهلي X المقاصة الجولة الـ" الأولى للدوري الممتاز في نسخته الـ62

النتيجة – فوزالاهلى 3/1

الملعب- استاد السلام

الحكم- إبراهيم نور الدين

المساعد الأول – شريف عبد الله

المساعد الثاني – أحمد نوفل

الحكم الرابع – حسين إسماعيل

ثنائي الـ " VAR" – عاطف حسين - محمود دسوقى





نور الدين ينتظر الفار





برافو احمد نوفل هارد لك الـ" VAR" ونور الدين يستجيب

كانت كابينة الـ" VAR" على موعد بالتدخل خلال فعاليات اللقاء عندما اعلن المساعد الثاني احمد نوفل عن تسلل محمد شريف في ظهور جيد للمساعد وتأكيد

من الـ" VAR" على القرار ثم عاد نوفل وأشار على تسلل في هدف الأهلي الثاني وكان أيضا قراره صحيح طبقا للقانون الا ان كابينة الـ" VAR" كان لها

رأى اخر واختلفت مع المساعد لتؤكد أن الهدف صحيح وليس امام نور الدين الا انه يستجيب لقرارات الـ" VAR" خاصه فيما يخص التسلل طبقا للبرتوكول ،

لكن العذر كل العذر لثنائي الكابينة حيث انهما من حكام الساحة مما صعب عليهم تقدير التسلل.

اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة -المرونة- زاوية الرؤية)

بذل الحكم جهدا بدنيا كبيرا خلال فعاليات اللقاء وتحرك بشكل جيد اغلب فترات المباراة وتابع الهجمات المرتدة السريعة من خلال زاوية رؤية مناسبة وحاول

التواجد في الميعاد اغلب فترات المواجهة.

تمركز جيد من المساعد ومتابعة من نور الدين الشخصية ( السيطرة ليست على حساب تطبيق القانون)

كان واضح انه يريد السيطرة على اللقاء دون الافراط في البطاقات باعتبار انه بداية موسم لكن اختلف معه في هذا المنطق حيث انه لابد ان يكون هناك التعامل

بمنتهى جدية وحسم مع اللاعبين دون عصبية ليكون هذا هو النهج الذي يطبقه قضاة الملاعب خلال فعاليات الموسم اخاصه ان المؤشرات تؤكد انه سيكون من

أصعب المواسم في السنوات الأخيرة اكتفى الدولي نور الدين بالتحذيرات الشفوية والتهديد بإشهار البطاقة الصفراء او الحمراء محاولا الخروج من المباراة بأقل

عدد من البطاقات عدد ولم يشهر سوى انذار وحيد من نصيب فريق المقاصة لكن أتمنى من نور الدين ان الحوار مع اللاعبين يكون بنبرة واحدة على الفريقين

حتى لا يؤخذ علية هذا المشهد.

متابعة رائعة من نور الدين





تمركز رائع للمساعد الثانى نوفل

تطبيق القانون ( 28 مخالفة – ركلة جزاء- هدف من تسلل )

كان نور الدين على موعد بالتدخل بالصافرة معتمدا على خبرته واحتسب 28 مخالفة في تقدير جيد أبرزها في الدقيقة 4 عندما أشار بركلة جزاء على حارس

الفريق الفيومي رغم صعوبة اللعبة اننا نتفق مع قرار الحكم الذي لم يتردد في القرار واكد الـ"VAR" انه صحيحة من خلال التواصل عبر " الكومينيشكن سيستم

" السماعات في الذى سمح نور الدين باستمرار اللعب في الالتحام المشروع والتنافس العادل على الكرة ويحسب له انه كان دائما في قلب الحدث.

العقوبات الانضباطية (انذار وحيد وتغاضى عن 3 أخرى طبقا للقانون)

تعرض الحكم لاكثر من اختبار في تقدير التهور والإهمال فاكتفى بإنذار وحيد في اللقاء من نصيب مودى لاعب المقاصة لمنع هجوم واعد في الدقيقة 92 من عمر اللقاء، في الوقت الذى كان هناك اكثر من مخالفة " تهور" ابرزها على مجدى افشة في الدقيقة 43 ومحمد صبحى مدافع الفريق الفيومي وايمن اشرف مدافع الأهلي ولم ينذر ثنائي الأحمر في اشتباكهم معا السولية ومحمد شريف .

المساعدين برافو" نوفل وشريف )

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد وكانوا على مستوى المسئولية وأشاروا على 10 حالات تسلل في توقيت مناسب أبرزهم عند المساعد الثاني والذي تدخل فيهم ا

لـVAR" واكد أحدهما واختلف في الأخرى رغم ان المساعد صح في اللعبتين وسمحوا باستمرار اللعب في أكثر من هجمه مؤثرة خلال فعاليات المباراة كما

تعاون الثنائي مع الحكم بشكل جيد في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون

الحكم الرابع

سيطرة على المنطقة الفنية وتعامل بشكل جيد مع الأجهزة الفنية كما أدى مهامه بشكل مناسب وتعاون مع الحكم في أدارة اللقاء طبقا للقانون.





إحصائيات المباراة: 28خطأ - 9ركلات ركنية –10حالات تسلل – انذار وحيد –4 اهداف – ركلة جزاء.

الدرجات: الحكم 8.3 المساعد الأول – 8.5 – المساعد الثاني – 8.5– الحكم الرابع –8.0– ثنائي الفيديو – 7.0



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ركلة جزاء الاهلى