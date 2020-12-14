اخبار الرياضه

الأهلي يواجه سونيديب بطل النيجر 23 ديسمبر في ضربة البداية الأفريقية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه سونيديب بطل النيجر 23 ديسمبر في ضربة البداية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي،  أن الأهلي سيواجه سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 23 ديسمبر الجاري، وقال عبد الحفيظ إن الأهلي سيغادر القاهرة يوم الجمعة المقبل، في طريقه إلى النيجر، عقب لقاء غزل المحلة، في الجولة الثانية من بطولة الممتاز.

 

وكان الأهلي قد تُوج بلقب دوري أبطال إفريقيا خلال النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على الزمالك، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير 2021.

 

وإستهل فريق الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري بتحقيق فوز كبير على المقاصة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد السلام في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز .

 

سجل ثلاثية الأهلي ، على معلول وكهربا وعمرو السولية فيما سجل للمقاصة مروان حمدي وحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في رحلة التتويج بالدروي للمرة الـ43 في تاريخ النادي لينجح المارد الأحمر في فتح حسابه في بنك الدرع 43.

 

وضم تشكيل الأهلى للمباراة ، كلاً من: محمد الشناوى - محمد هانى - بدر بانون - أيمن أشرف - على معلول - حمدى فتحى - عمرو السولية - محمد مجدى "قفشة"- محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

 

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يواجه سونيديب بطل النيجر 23 ديسمبر في ضربة البداية الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"