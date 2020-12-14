شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العدوي حكماً لمبارة سموحة و غزل المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة و جيه أحمد و عزب حجاج على إختيار الحكم أحمد العدوي لإدارة مباراة سموحه و غزل المحلة المقرر لها السابعة و النصف مساء غداً فى الجولة الأول للدوري الممتاز.

ضم أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة 21 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق لمباراة المحلة فى الأسبوع الأول من الدورى المصرى والمقرر لها غدا الأثنين على ملعب استاد الإسكندرية السابعة والنصف مساءً، وتضم قائمة سموحة ، كلاً من : الهانى سليمان وعمر صلاح و رجب نبيل ومحمود عزت ومحمد عبد المنعم واطهر الطاهر وأحمد جمال وأحمد حمص ومحمد كناريا ومحمود حليمو وعلى غزال وإسلام جمال وأ حمد حمدى عبد القادر وشريف رضا وعبد الكبير الوادى ورفيق كابو وديريك نسينامبى ومحمد الترهونى وحسام حسن ومحمد طلعت وعمر ميرا .

وأعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، أمس السبت ، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى قبل مواجهة فريق غزل المحلة.