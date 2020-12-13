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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تايكوندو سيئون بطلا لأندية الوادي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
توج نادي سيئون، ببطولة تنشيطي التايكوندو لأندية وادي حضرموت، بعد فوزه بـ 8 ميداليات ذهبية وفضيتان, فيما حل هلال السويري في المركز الثاني بعد فوزه بميداليتين ذهبيتين واربع فضيات في البطولة.
وشارك في هذه البطولة التي استمرت على مدى يومين ونظمها فرع اتحاد اللعبة، ثلاثة أندية رياضية هي سيئون وهلال السويري وأحقاف الغرف.
وكرم مدير مكتب الشباب والرياضة رياض الجهوري، ورئيس الاتحاد اليمني العام للتايكواندو موفق منصر، الفائزين بالبطولة.
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