شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: تجدد إصابة ناصر ماهر في "الكتف" خلال مباراة المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن ناصر ماهر لاعب الفريق تعرض للإصابة في الكتف خلال مباراة المقاصة اليوم ،الأحد، بالدوري وهو نفس الكتف الذي أُصيب فيه اللاعب خلال أمم أفريقيا تحت 23 الأخيرة بالقاهرة ، وأعلن الأهلي أن ناصر ماهر سيُجري بعد قليل أشعة على الكتف لمعرفة حجم إصابته التى تعرض لها في مباراة المقاصة ، وقال الاهلي أن اللاعب غادر ملعب مباراة الفريق أمام مصر المقاصة، متوجهًا لأحد المستشفيات لإجراء فحوصات دقيقة حيث انتقل ناصر ماهر برفقة طبيب الأهلي في عربة الإسعاف إلى أحد المستشفيات لإجراء أشعة على الكتف، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة التى أقيمت على ملعب السلام في الجولة الإولى لبطولة الدوري والتى فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدف..وكان ماهر قد تعرض للإصابة بكدمة قوية في إحدى الكرات المشتركة، وغادر المباراة في الشوط الثاني متأثرًا بالإصابة.

وشارك ناصر ماهر مطلع الشوط الثاني للمباراة بدلاً من طاهر محمد طاهر قبل أن يتعرض للإصابة ويغادر أرض الملعب في الدقائق الأخيرة ويشارك أكرم توفيق بدلاً منه ثم يتجه اللاعب برفقة طبيب الأهلي لأحدى المستشفيات القريبة من الملعب للاطمئان عليه وإجراء فحوصات واشعة لمعرفة حجم الإصابة.

واستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري بتحقيق فوز كبير على المقاصة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد السلام في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز .

سجل ثلاثية الأهلي ، على معلول وكهربا وعمرو السولية فيما سجل للمقاصة مروان حمدي وحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في رحلة التتويج بالدروي للمرة الـ43 في تاريخ النادي لينجح المارد الأحمر في فتح حسابه في بنك الدرع 43.