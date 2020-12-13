شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن غياب أجاي شهرين ونصف بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن جونيور أجاي لاعب الأهلي أُصيب في أنكل القدم وسيغيب عن الملاعب شهرين ونصف الشهر أي 75 يوماً بعد الفحوصات والأشعة التي خضع لها خلال الساعات الماضية، وغاب أجاي عن مباريات الأهلي الأخيرة بعدما غادر مباراة الزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للإصابة في المباراة التي فاز فيها الأهلي بهدفن لهدف.

من ناحية أخرى ، أكد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلى، أن نتيجة مباراته مع المقاصة التى أقيمت مساء اليوم ،الأحد، بإستاد السلام في الجولة الإولى للدوري والىى إنتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف لا تعكس شكل المباراة والفرصة المهدر من جانب لاعبى الأهلى، وقال موسيمانى في المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "النتيجة النهائية لا تعكس شكل المباراة وكان ممكن نسجل عدد كبير من الأهداف بعدما اتاحت لنا فرص كثيرة لم نترجمها لأهداف، والتحديات الكبيرة المقبلة للفريق المفروض اللاعبين يتفرجوا على الأهداف الضائعة فهيزعلوا من أنفسهم دا غير الهجمات التى كانوا تحسب تسلل".

وأضاف أن الفريق سنحت له العديد من الفرص، لكن لم ننجح في ترجمتها لأهداف، مشيرًا إلى أن التحديات التي تنتظر الفريق تحتاج إلى المزيد من التركيز والتسجيل من أنصاف الفرص.

وأكد موسيماني أن فريق مصر المقاصة فريق جيد يمتلك مدربًا رائعًا، يقدم كرة قدم جيدة، ويبني الهجمات من الخلف بشكل متميز. وأشار إلى أن تشكيل الفريق مساء اليوم شهد مشاركة العديد من العناصر الجديدة، التي تحتاج إلى مزيد من الوقت، مشيدًا بمستوى محمد شريف الذي نجح في تسجيل هدف لم يتم احتسابه بداعي التسلل، مضيفا أنه سيعيد مشاهدة الهدف مجددًا لمعرفة ما إذا كان تسللا أم لا ، وأشار إلى أن سبب عدم الدفع بالمالي أليو ديانج في التشكيل الرئيسي يأتي بسبب عودة اللاعب من الإصابة بفيروس كورونا. مضيفا أن الأهلي يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين في وسط الملعب، منهم السولية وحمدي فتحي، لكن لا يمكن الدفع بهم جميعًا في وقت واحد.

وأضاف موسيمانى: "كنا عارفين أن المقاصة بيلعب كورة وبيبنى الهجمات من الخلف لأنهم معهم مدرب كبير وشاهدنا مبارياتهم الأخيرة، وفى بداية الماتش اُتيحت لنا 3 فرص من أخطاء مدافعى المقاصة ولكن لم نتعامل معها بشكل صحيح".

وتابع موسيمانى: "عدم الدفع بأليو ديانج لأنه لسه راجع من الإصابة بكورونا بجانب تألق حمدى فتحى فى المباريات السابقة وكذلك عمرو السولية والذى سجل هدفا، فمن الانصاف إعطاء كل لاعب حقه".

وأضاف موسيمانى: "محمد شريف لعب مباراة كويسة ولكن لسه أمامه شويه علشان يتأقلم وهو سجل هدفا أعتقد أنه مش تسلل و"تقنية الفار كانت قاسية علي الأهلي شويه"،.