شكرا لقرائتكم محمد شبانة يكشف عن اللجنة الثلاثية للجبلاية.. رحيل عبد الحق وبقاء عبدالله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة فى تلفزيون اليوم السابع، عن ان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سيحدد أسماء اللجنة الثلاثية بداية الأسبوع المقبل وتم الاستقرار علي رحيل محمد فضل والذي تقدم باعتذار شفوي عن الاستمرار في اللجنة كما تم الاتفاق علي رحيل سحر عبد الحق عن عضوية اللجنة مع اسناد ملف الكرة النسائية اليها مقابل راتب شهري .. مع استمرار احمد عبدالله والذي كان قريب من الرحيل خلال الايام الماضية.

تابع شبانة عبر برنامج مع شبانه على تلفزيون اليوم السابع أن اللجنة الثلاثية ستضم كلاً من عمرو الجنايني رئيس ومعه جمال محمد على بالإضافة إلى أحمد عبدالله.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.