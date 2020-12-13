شكرا لقرائتكم مدرب الأهلى : الجمهور يحب الكرة الهجومية ونعدهم بتحسن الأداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سامى قمصان، مدرب النادى الأهلى أن الفوز على مصر المقاصة فى الجولة الاولى من الدورى العام بداية مبشرة، والبداية مهمة جدا في الدورى بالاضافة الى ان المنافس فريق منظم وإيهاب جلال مدرب على أعلى مستوي

وأضاف فى الاستديو التحليلي لمباراة الأهلى ومصر المقاصة على قناة النادى الاهلى نعرف أسلوب لعبهم جيدا ولكن لم نستغل الفرص فى الشوط الاول ولكن الشوط الثاني الاستحواذ والاداء كان افضل للأحمر.

وواصل جميع الاندية مستعدة بشكل جيد وكل الفرق تقاتل أمام الاهلى البطل، مضيفا لم نصل للمستوي المطلوب والأهلى بسبب الاجهاد التام للاعبين بسبب ضغط المباريات فى 3 بطولات مختلفة

وتابع جمهور الاهلى يحب الكرة الهجومية ونعدهم بتحسن الاداء فى المباريات القادمة ، مضيفا نحتاج جهود جميع اللاعبين ومع المباريات المنافسة ستزداد بين اللاعبين