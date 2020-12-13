شكرا لقرائتكم ريكاردو يرفض منح لاعبي الإسماعيلى راحة بعد التعادل أمام المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة البرازيلى ريكاردو منح لاعبيه راحة سلبية ، عقب التعادل مساء اليوم أمام المصرى البورسعيدى فى افتتاح مسابقة الدورى المحلى بنسختها الجديدة. ويستعد الفريق للقاء الانتاج الحربى يوم الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية فى الأسبوع الثانى لبطولة الدورى.

ويشمل مران الغد تدريبات استشفائية للأساسيين فيما سيؤدى البدلاء والمستبعدين تدريبات خططية وبدنية بشكل طبيعى. وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفى وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.