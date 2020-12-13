شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يشهد منافسات جائزة الاتحاد للطيران للفورمولا 1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الأحد، منافسات «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 - الجولة الختامية لبطولة العالم 2020» التي أقيمت على حلبة مرسى ياس في أبوظبي في موسمها الــ70.

وكرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الفائز بجولة أبوظبي، المتسابق ماكس فيرستابن، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في البطولات القادمة.

وكان سموه يرافقه خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وشيس كاري الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مجموعة «فورمولا 1»، قد حضر إلى نقطة انطلاق سيارات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 «أبوظبي 2020»، معلناً عن بدء انطلاق الجولة الختامية لهذا الموسم بعد عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وهنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، جميع محبي رياضة سباقات السيارات في العالم بنجاح واختتام البطولة والمنافسة القوية التي جرت بين جميع المشاركين الذين سعوا لنيل لقبها في الموسم الـ70 لبطولة «الفورمولا1».

وقال سموه: إن نجاح استضافة الدولة للجولة الختامية العالمية للفورمولا1 ـ 2020 خلال هذه الظروف الاستثنائية إضافة متميزة إلى رصيد دولة الإمارات من الإنجازات المتواصلة.

وشكر سموه جهود منظمي الجولة الختامية للبطولة، وأعرب عن شكره وتقديره للشركاء لدورهم في إنجاح استضافة الدولة لهذا الحدث الرياضي العالمي

بصورة مشرفة تليق بمكانة دولة الإمارات العالمية في تنظيم الفعاليات وفق أعلى المعايير.

وقال سموه: إن نجاح تنظيم البطولة خلال هذه الظروف يؤكد إمكانات دولة الإمارات وتميز كوادرها الوطنية في تحويل التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا» إلى فرص نجاح وإنجازات.

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