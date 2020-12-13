الأهلي يقص شريط الدوري المصري بثلاثية في مرمى المقاصة

نجح النادي الأهلي في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد الأهلي WE السلام، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

أحرز هدف الأهلي الأول علي معلول في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، كان قد احتسبها حكم المباراة إبراهيم نور الدين، بعد عرقلة لمحمود كهربا داخل منطقة الجزاء من الحارس محمود حمدي.

وتعادل فريق مصر المقاصة عن طريق مروان حمدي في الدقيقة 41، بعد ركلة ركنية على يسار مرمى النادي الأهلي نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مروان حمدي برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للحارس محمد الشناوي.

وفي الشوط الثاني، تقدم الأهلي عن طريق لاعبه كهربا في الدقيقة 67، بعد تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق عمرو السولية إلى داخل منطقة الجزاء تمكن محمد مجدي أفشة من ترويضها بشكل جيد ثم هيأ الكرة لزميله محمود كهربا الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

وعزز عمرو السولية تقدم الأهلي بالهدف الثالث في الدقيقة 88، بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها عمرو السولية بتسديدة مباشرة أكثر من رائعة وضعت الكرة داخل شباك الحارس محمود حمدي.