شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم 13 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،كورونا يضرب اتحاد الكرة وغلق مقر الجبلاية للتعقيم ،تأجيل طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لـ 3 يناير.

كورونا يضرب اتحاد الكرة وغلق مقر الجبلاية للتعقيم

شهد مقر اتحاد الكرة تعرض أكثر من موظف للإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، ما ترتب عليه صدور قرار من مجلس إدارة الاتحاد بتقليل عدد العاملين بالمقر خلال الأيام المقبلة، إلى جانب غلق أكثر من مكتب للتعقيم.

يحسم مركز التحكيم والتسوية مصير إلغاء لائحة نادى الزمالك، بعد غد الثلاثاء فى أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر من المركز بإلغاء لائحة النادى الأبيض التى تم اعتمادها فى 2019 ، وذلك بعد الطعن المقدم من اللجنة الأولمبية المصرية ومتضامن معه نادي الزمالك على حكم المركز بإلغاء لائحة القلعة البيضاء.

الاتحاد السكندرى يرفض معاقبة عمار حمدى بعد "إشارة" مباراة بيراميدز

رفض مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، توقيع عقوبة على عمار حمدى لاعب الفريق بعد الإشارات التى صدرت منه خلال مباراة الفريق أمام بيراميدز أمس، حيث وجه اللاعب إشارة بعد إحرازه هدف التعادل لزعيم الثغر فى المباراة التى فاز الاتحاد على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمعهما فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.