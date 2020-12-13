شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر وعبد الهادى وأبو الليف أبرز الحاضرين فى عزاء والد عمرو زكى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الرياضة علي حضور عزاء والد عمرو زكي نجم الزمالك السابق والمنتخب الوطني ، الذي أقيم مساء اليوم ،الأحد، في مسجد الحمدية الشاذلية ، حيث حضرت اللجنة المعينة لإدارة القلعة البيضاء ، وأحمد حسن وطارق مصطفي وطارق يحيي ومدحت عبد الهادي وأيمن عبد العزيز والفنان أبو ليف، لتقديم واجب العزاء لعمرو زكي.

واستقبل عمرو زكى، عزاء والده، يوم الإثنين الماضى، فى سرادق أقيم أمام منزله بمنطقة شارع الجلاء بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وقام عمرو زكي بتشييع جثمان والده بمقابر العيسوى بمدينة المنصورة، وأدى المئات من أهالى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، صلاة الجنازة على والد الكابتن عمرو زكي، بالمقابر المجاورة لمسجد العيسوى وشارك العديد من الأهالى وأسرة الراحل بالجنازة، وقد تقدم عمرو زكي المشيعون مع شقيقة صابر، وقد توفى الراحل بعد صراع قصير مع المرض، ثم أقيم اليوم عزاء والده بقاعة المناسبات فى مسجد الحامدية الشاذلية.

وكان عمرو زكى نجم نادى الزمالك السابق، قد أىبدى اندهاشه من عدم الرجوع لتقنية الفار فى مباراة الزمالك والأهلى، والتى جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف ليتوج الأهلى باللقب التاسع فى تاريخه.

وكتب عمرو زكى عبر حسابه الشخصى على تويتر"شايف إن لاعيبة الزمالك لعبوا وأدوا اللى عليهم فى ظل ظروف الغيابات وعدم وجود بدائل قوية تساعدك فى المباراة، لكن ما هو سر عدم استخدام حكم الفيديو فى لقطات الزمالك المثيرة للجدل!! عموما أتمنى من الإدارة دعم هذا الفريق لأنه ليس من السهل الوصول إلى نهائى أفريقيا مرتين ورا بعض.

وأضاف البلدوزر: "هام لإدارة ولاعبى الزمالك .. نتعلم من ليفربول.. خسر نهائى الشامبيونز من ريال مدريد بعد موسم أسطورى وكان الأفضل لكن لم ينصفه الحظ ولكنه عاد فى الموسم اللى بعده بعد الحفاظ على قوام الفريق وحقق البطولة... طول ما وراكم جمهور عظيم زى جمهور الزمالك...لا تفقدوا الأمل أبدا".



