أخبار نادى الزمالك اليوم 13 / 12 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 13 / 12 / 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،مركز التحكيم والتسوية يحسم مصير إلغاء لائحة نادى الزمالك الثلاثاء ، الزمالك يكشف حقيقة التواصل مع الأهلى بشأن قضية نادى القرن.

الزمالك يكشف حقيقة التواصل مع الأهلى بشأن قضية نادى القرن

أكد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك، أن إدارة النادى لم تتواصل مع الأهلى بشأن قضية القرن، كما تردد مؤخراً، مشدداً على أن اللجنة المكلفة بإدارة النادى لا توجد لديها أى خلافات مع أى أشخاص وتقف على مسافة واحدة من الجميع.

يحسم مركز التحكيم والتسوية مصير إلغاء لائحة نادى الزمالك، بعد غد الثلاثاء فى أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر من المركز بإلغاء لائحة النادى الأبيض التى تم اعتمادها فى 2019 ، وذلك بعد الطعن المقدم من اللجنة الأولمبية المصرية ومتضامن معه نادي الزمالك على حكم المركز بإلغاء لائحة القلعة البيضاء.