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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم 13 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 13 / 12 / 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،مركز التحكيم والتسوية يحسم مصير إلغاء لائحة نادى الزمالك الثلاثاء ، الزمالك يكشف حقيقة التواصل مع الأهلى بشأن قضية نادى القرن.
الزمالك يكشف حقيقة التواصل مع الأهلى بشأن قضية نادى القرن
أكد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك، أن إدارة النادى لم تتواصل مع الأهلى بشأن قضية القرن، كما تردد مؤخراً، مشدداً على أن اللجنة المكلفة بإدارة النادى لا توجد لديها أى خلافات مع أى أشخاص وتقف على مسافة واحدة من الجميع.
يحسم مركز التحكيم والتسوية مصير إلغاء لائحة نادى الزمالك، بعد غد الثلاثاء فى أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر من المركز بإلغاء لائحة النادى الأبيض التى تم اعتمادها فى 2019 ، وذلك بعد الطعن المقدم من اللجنة الأولمبية المصرية ومتضامن معه نادي الزمالك على حكم المركز بإلغاء لائحة القلعة البيضاء.
أشرف قاسم متحدثاً رسمياً لقطاع الكرة بالزمالك.. وزكريا مديراً تنفيذياً
قال المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، إنه تقرر تعيين أشرف قاسم متحدثًا رسميًا لقطاع الكرة بالنادى الأبيض، مع تعيين اللواء أحمد زكريا مديراً تنفيذيًا للنادى، إلى جانب إسناد مهمة النائب إلى كمال الخولى، مع تعيين نبيل عبد الفتاح مديرا للعلاقات العامة بقلعة ميت عقبة.
تأجيل طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لـ 3 يناير
قررت محكمة القضاء الإدارى، تأجيل نظر طعن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضي ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك السابقين، والذى يطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات لجلسة 3 يناير المقبل.
أحمد مصطفى عضوا بلجنة الكرة فى الزمالك وعماد عبد العزيز أميناً للصندوق
قررت اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار أحمد البكرى، تعيين كل من أحمد مصطفى عضواً فى لجنة الكرة بدلاً من عضويته بلجنة الحكماء، وتكليف اللواء عماد عبد العزيز عضو اللجنة الثلاثية بمنصب أمين الصندوق، وتعيين كل من حسين السمرى ويحيى مصطفي وإبراهيم عبد الله أعضاء فى اللجنة التنفيذية.
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