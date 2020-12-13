اتحاد الكرة يحدد 25 ديسمبر لانطلاق دوري الكرة النسائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجري الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية للموسم الكروي الجديد 2021/202،بمقر الاتحاد بحضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية، ومازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات. وتنطلق فعاليات الموسم الجديد 25 ديسمبر،بمشاركة 15 فريقا ويقام الدوري من دور اول علي ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة خمس فرق بنظام دوري من دور واحد ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة لدوري السوبر الذي يقام من دورين لتحديد الفريق البطل ثم يتم تقسم الفرق التسعة المتبقية علي مجموعتين لتحديد الفرق الثلاثة الهابطة للقسم الثاني، وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية. المجموعة الأولي الأسبوع الاول المجموعة الأولي الأسبوع الاول وادي دجلة x دلفي اجا x البنك الاهلي الهرم x باي المجموعة الثانية الأسبوع الأول المجموعة الثانية الأسبوع الأول المعادي x كفر سعد المصري x الطيران مركز شباب البرجاية x باي المجموعة الثالثة الاسبوع الأول المجموعة الثالثة الاسبوع الأول الجونة x الترام مركز شباب الأميرية x القلعة صيد المحلة x باي. قرعة الكرة النسائية قرعة الكرة النسائية

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