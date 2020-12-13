عبد الحفيظ يوضح حجم إصابة أجايي ومدة غيابه عن الملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، أن إصابة النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق في الكاحل.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خلال قناة الأهلي:" إصابة أجايي في الكاحل وليست في وتر أكيلس وسيحتاج للعلاج لمدة ما بين شهرين لثلاثة أشهر".

وتعرض أجايي للإصابة خلال مشاركته أمام الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت لصالح فريقه بهدفين مقابل هدف وتوج فريقه يومها باللقب التاسع.

وأوضح، أن إصابة ناصر ماهر، جاءت في نفس المنطقة التي تعرض خلالها للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام.

حقق النادي الأهلي فوزًا على مصر المقاصة بثلاثة أهداف لواحد، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري We المصري.

وبهذا الفوز يكون الأهلي قد وصل إلى صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا بفضل الأهداف على الزمالك، سيراميكا كليوباترا، الاتحاد السكندري وأسوان.