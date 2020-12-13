أحمد سليمان: احترم الأهلي لحفاظه على التتش.. ومن "صنع اسمي" تم سبه على الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عدم صحة القرارات التي إتخذها مجلس ناديه السابق بهدف عدد من الأبنية التي تعد تاريخية بداخل مقره.
وأشار سليمان في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه يحترم مجالس إدارات الأهلي المتتابعة لحافظها على ملعب مختار التتش الذي يمثل تاريخًا للنادي.
وقال سليمان: "حسن شحاتة هو من صنع اسم أحمد سليمان، كيف يتم إهانته على الهواء وسبه هو ووالدته؟".
واختتم: "كيف يتم هدم الأبنية التاريخية التي تمثل صرحًا كبيرًا وأثريًا للنادي؟ احترم الأهلي كثيرًا لحفاظه على ملعب مختار التتش".
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