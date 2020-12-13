عيد عبدالملك ينفي وفاة ابنة أيمن حفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: نفى أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق، وفاة ابنة أيمن حفني لاعب الزمالك السابق والمقاصة الحالي. وكتب عيد عبدالملك عبر حسابه على تويتر: "محمد أخو أيمن حفني لسه مطمنين منه إن مفيش حاجة والبنت كويسة وحالتها بتتحسن ادعولها بس ربنا يشفيها". وأكمل: "اللي بيكتب حاجة زي كده يتقي ربنا علشان الناس بتتفزع.. مفيش هزار في الحاجات دي!!" وغاب أيمن حفني عن مواجهة الأهلي والمقاصة، والتي انتهت بخسارة الفريق الفيومي بثلاثية مقابل هدف.

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