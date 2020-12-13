موسيماني: النتيجة لا تعكس الفرص.. هدف شريف صحيح.. والرباعي الهجومي أخطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأن النتيجة التي انتهت إليها مباراة مصر للمقاصة لم تعكس الفرص التي سنحت للفريق، قائلًا أن هدف محمد شريف الذي ألغي بداعي التسلل كان صحيحًا، وانتقد الرباعي الهجومي لعدم التحرك بشكل مناسب في المباراة.

وقال موسيماني في تصريحاته عقب الفوز على مصر للمقاصة بنتيجة 3-1 في الدوري: "النتيجة لا تعكس سير المباراة، المباراة كنت تستحق أن نسجل خلالها الكثير من الأهداف بعد الفرص الكثيرة التي سنحت أمام الفريق لكننا لم نستغلها."

وتابع: "أكبر التحديات التي تواجهنا في الفترة المقبلة هي أن يشاهد اللاعبين الفرص التي ضاعت في الشوط الأول ليعرفوا الأخطاء التي ارتكبت في المباراة، فالبعض كان يتحرك مبكرًا فيقع في التسلل والبعض الأخر كان يتأخر في الحركة فلا يصل للكرة."

وأضاف: "نحن نعرف الفريق الذي نواجهه جيدًا وشاهدنا كل ما يمكن من مباريات لهم بما في ذلك المباراة الودية التي لعبوها قبل بداية الموسم، لأننا نعلم أن المدير الفني لمصر المقاصة صاحب قدرات ويحضر الكرة من الخلف لذلك كان يجب أن نلعب لاستخلاص الكرة، وهذا ما حدث في الدقائق الأولى من المباراة."

وواصل: "الرباعي الأمامي لم يتحرك بشكل مناسب في العمل الهجومي، لكننا سوف نعمل على هذا الأمر في الفترة المقبلة من خلال الجلوس مع محلل الأداء ودراسة المواقف التي تمت خلال المباراة."

وأوضح سبب عدم مشاركة أليو ديانج كأساسيًا في المباراة :"أليو ديانج لاعب جيد لكنه قادم من إصابة بفيروس كورونا ولم يكن من الممكن أن يلعب مباشرة، وفي النهاية من لعب حمدي فتحي وعمرو السولية قدموا أداء جيد خلال المباراة."

وتحدث عن رأيه في محمد شريف كمهاجم، قائلًا: "اليوم محمد شريف لم يلعب بشكل سيئ، لكنه يشارك لأول مرة مع الفريق، وهو بحاجة إلى وقت من أجل التأقلم على أسلوب الفريق، وكذلك طاهر محمد طاهر الذي لم يعتد بعد على أسلوب الفريق كاعتياد حسين الشحات."

واختتم المؤتمر الصحفي بإبداء رأيه في أداء حكم الفيديو المساعد: "محمد شريف كان يمكن أن يسجل هدفين اليوم، وتم إلغاء هدف بسبب التسلل، لكني أعتقد أن تلك اللعبة لم تكن تسلل صحيح، وأنا لا أحب أن أنتقد الـVAR لكن هذا رأيي في اللعبة."