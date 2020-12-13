مدرب الأهلي: أهدرنا العديد من الفرص أمام المقاصة .. ونحتاج استعادة الدوافع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفي للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أن الفوز على مصر المقاصة بداية مهمة ومبشرة، رغم مواجهة فريق منظم يملك مدرب صاحب خبرات.

وحقق النادي الأهلي فوزًا على مصر المقاصة بثلاثة أهداف لواحد، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري We المصري.

وقال قمصان في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي:" شاهدنا مصر المقاصة ونعلم أسلوب لعبهم، وخلال الشوط الثاني أهدرنا بعض الفرص السهلة".

وأضاف:" في الشوط الثاني كان التركيز والأداء أفضل من جانبنا، وتحقيق الفوز يعد بداية مبشرة والقادم سيكون أفضل".

وأوضح، أن الأهلي لم يصل للمستوى المطلوب نظرا لخوضه خلال الأيام الماضية بطولتين في دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

وأتم:" بعد الفوز بطولتي الكأس ودوري أبطال إفريقيا تحتاج الأهلي لعودة الدوافع مرة اخرى للاعبيه، والأهلي دائما ينظر للبطولات".