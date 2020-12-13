كلوب عن دفع صلاح قبل هدف فولهام: خطأ واضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أنه كان هناك خطأ واضح على محمد صلاح لاعب الفريق، قبل إحراز فولهام لهدف التقدم في المباراة.

وسقط ليفربول في فخ التعادل مع فولهام بهدف لمثله، في المباراة التي أجريت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 بالدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات عقب انتهاء المباراة، عن لقطة الخطأ ضد صلاح قبل هدف فولهام: "أطلب رأيك، أحتاج أن أعرف رأيك -يقصد المراسل- كلا الرأيين لا علاقة له بالموضوع، إنه خطأ واضح لا شيء آخر. إذا لم يدفع صلاح كنا سنحصل على الكرة".

وأضاف المدير الفني الألماني: "لم نلعب بشكل جيد، أنا لا أعرف ما إذا كانوا بحاجة إلى الاستيقاظ، كنا بحاجة إلى نصف ساعة للوقوف على أقدامنا في المباراة وهذا هو السبب في أنني صرخت في وجههم، الشوط الثاني كان أفضل".

وتابع: "كان بإمكاننا خسارة تلك المباراة في النصف ساعة الأولى لكننا لم نفعل لأننا كنا أفضل في الشوط الثاني وكان بإمكاننا الفوز بها".

واختتم كلوب تصريحاته حول سبب إخراج جويل ماتيب مدافع الفريق بين شوطي اللقاء: "ماتيب كان يعاني من مشكلة طفيفة في الظهر، لا أعتقد أن الأمر خطير".