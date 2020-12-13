شاهد فيديو اهداف يوفنتوس وجنوى في الدوري الايطالي “رونالدو يقود اليوفي”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف يوفنتوس وجنوى في الدوري الايطالي، فى أهم مباريات اليوم الاحد 13 ديسمبر 2020، بالجولة الحادية عشر.

سجل كريستيانو رونالدو هدفين ليقود فريقه يوفنتوس للفوز على جنوه 3-1، وانتظر يوفنتوس حتى الدقيقة 57 ليسجل أول أهداف اللقاء، إثر كرة استلمها الأرجنتيني باولو ديبالا داخل منطقة الجزاء ثم سددها عن يمين الحارس ماتيا بيرين، محرزًا أول أهدافه في الدوري هذا الموسم.

ونجح أصحاب الأرض في تعديل الكفة سريعًا بهدف جاء في الدقيقة 61، عن طريق لاعب يوفنتوس السابق ستيفانو ستورارو، الذي استغل سوء تغطية من المدافعين وأسكن الكرة الشباك.

وتمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تتويج مشاركته الـ 100 بقميص بطل إيطاليا بأفضل طريقة، بعد أن سجل هدفي يوفنتوس الثاني والثالث في الدقيقتين 78 و89، من ركلتي جزاء.

وفي الدقيقة 75 احتسب الحكم ركلة جزاء ليوفنتوس بعدما قام نيكولو روفيلا، لاعب جنوه، بعرقلة خوان كوادرادو داخل منطقة الجزاء، ليسددها رونالدو بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 87احتسب الحكم ركلة جزاء جديدة ليوفنتوس بعدما قام الحارس بيرين بعرقلة ألفارو موراتا داخل منطقة الجزاء، ليسددها رونالدو بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 89.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة 24 في المركز الرابع بترتيب جدول الدوري الايطالي، فيما تجمد رصيد جنوى عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

إليكم فيديو اهداف يوفنتوس وجنوى في الدوري الايطالي

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