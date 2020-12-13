شاهد فيديو اهداف السد والغرافة في الدوري القطري “تشافي يهرب بالصدارة من الفهود”

يقدم لكم موقع الخليج 365 اهداف مباراة السد والغرافة في إحدى مباريات اليوم الاحد 13-12-2020، ضمن الجولة التاسعة من الدوري القطري.

نُقلت مباراة “السد والغرافة” على قناة الكأس 1، بصوت المعلق “خليل البلوشي”، وانطلقت في تمام الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش، 16:15 بتوقيت مصر، 17:15 بتوقيت السعودية.

نجح “السد” في تحقيق الفوز على نادي “الغرافة” بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، ليهرب رجال تشافي هيرنانديز بالصدارة بعيدًا عن ملاحقيه.

وكان السد البادئ بالتسجيل عند الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول عن طريق “خوخي بوعلام” بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة، قبل ان يضيع “سفيان هاني” هدف التعادل على فريق الغرافة بعد إهداره ضربة جزاء في الدقيقة (35)، لينتهي الشوط بتقدم عيال الذيب على الفهود بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح الدولي الإسباني السابق “سانتي كازورلا” في إحراز الهدف الثاني لنادي السد عند الدقيقة (63)، وفي الدقيقة (76) قلص الكوري الجنوبي “كوو جا تشيول” الفارق لفريق الغرافة بتسجيل الهدف الاول.

ولكن عاد “أكرم عفيف” ليحبط عودة الفهود بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة (84)، وضاعف المهاجم الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” الغلة بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة (90).

وبهذا الانتصار ابتعد “السد” بصدارة جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 25 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه “الغرافة” الذي تجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثاني.

والتالي اهداف مباراة السد والغرافة (4-1)

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