ريال سوسييداد يستعيد الصدارة رغم تعادله مع إيبار 

استعاد ريال سوسييداد صدارة الدوري الإسباني رغم تعادله مع ضيفه إيبار بهدف لمثله الأحد في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.



افتتح آندير بارينتشيا التسجيل لريال سوسييداد في الدقيقة 20 وعادل سيرجي إنريتش النتيجة لإيبار عند الدقيقة 66، وألغي هدف إيغور زوبيلديا في الدقيقة 80 بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الحكم المساعد.



وفي مباراة أخرى واصل فياريال مسلسل تعادلاته خلال الجولات الأربع الأخيرة، وهذه المرة بهدف لمثله أمام ريال بيتيس، على ملعب (بينيتو فيامارين).



لم ينتظر الفريق الضيف كثيرا من أجل التقدم، في النتيجة بعد 5 دقائق فقط، بفضل مدافعه الشاب باو توريس.



ولكن بحلول الدقيقة 51، تمكن الفريق الأندلسي من إدراك التعادل عن طريق المهاجم الشاب أيتور رويبال.



وارتضى الفريقان بالنقطة، ليصبح لبيتيس 16 نقطة، يأتي بها في المرتبة السابعة.



على الجانب الآخر، واصل فريق "الغواصات الصفراء" مسلسل تعادلاته للجولة الرابعة على التوالي، ليفقد خلالها 8 نقاط كانت كفيلة بالارتقاء به لصدارة الترتيب.



كما رفض فريق المدرب المخضرم أوناي إيمري، إزاحة ريال مدريد (23 نقطة) من المركز الثالث، حيث اكتفى بإضافة نقطة جعلت رصيده 22، في المركز الرابع.

المصدر: وكالات