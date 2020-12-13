شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ابنة أيمن حفني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفت مساء اليوم الأحد عائشة ابنة نجم الزمالك السابق أيمن حفني، بعد معاناتها من مرض السرطان.
وكان أيمن حفني قد انقطع عن تدريبات فريقه السابق المقاولون العرب، بعد تدهور حالة ابنته، قبل أن يعود في انتقالات الصيف الماضية إلى فريق مصر للمقاصة.
وخرج حفني من قائمة الفريق الفيومي الذي يواجه الأهلي اليوم الأحد، لعدم الجاهزية.
وقال مصدر مقرب من اللاعب، إن الطفلة (عائشة) توفيت بعد تدهور حالتها الصحية.
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