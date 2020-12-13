شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يخطف الفوز في جنوة بفضل ركلتي جزاء من «رونالدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفذ كريستيانو رونالدو ركلتي جزاء في وقت متأخر في مباراته رقم 100 مع يوفنتوس بجميع المسابقات ليقود حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للفوز 3-1 على مضيفه جنوة اليوم الأحد.

وسدد رونالدو، الذي أحرز هدفين من ركلتي جزاء في الفوز 3-صفر على برشلونة يوم الثلاثاء الماضي، كرة في منتصف المرمى في الدقيقة 78 ثم أضاف هدفه الثاني قبل دقيقة واحدة من النهاية ليرفع رصيده إلى عشرة أهداف في الدوري هذا الموسم.

وعانى يوفنتوس للعثور على مساحات في دفاع جنوة لكنه تقدم أخيرا عبر باولو ديبالا الذي أحرز هدفه الأول في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 57.

وبعد ذلك بأربع دقائق أدرك ستيفانو ستورارو التعادل في مرمى فريقه القديم.

ويملك يوفنتوس 23 نقطة من 11 مباراة في المركز الرابع وحافظ على سجله الخالي من الهزيمة لكنه تعادل في خمس مناسبات.

ويحتل جنوة، الذي نجا بصعوبة من الهبوط في الموسم الماضي، المركز قبل الأخير بست نقاط.