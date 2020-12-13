شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يقود هجوم برشلونة أمام ليفانتي والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى لفريق برشلونة، عن التشكيل الرسمى، الذى سيخوض به لقاء ضيفه ليفانتى، فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدورى الإسبانى. ويدخل برشلونة اللقاء، بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: تير شتيجن الدفاع: ديست - لينجليت - أراوخو - ألبا الوسط: بوسكيتش - دى يونج - كوتينيو الهجوم: ميسى - جريزمان - برايثوايت الوضع في مصر

اصابات 121,089

تعافي 104,710

وفيات 6,898

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