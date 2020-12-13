شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية «بايلي» تقود ليفركوزن لصدارة الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز الجاميكي ليون بايلي هدفين ليقود باير ليفركوزن للفوز 4-1 على ضيفه هوفنهايم اليوم الأحد وانتزاع صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لأول مرة في ستة أعوام.

وافتتح بايلي التسجيل بعد أربع دقائق بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في مرمى أوليفر باومان.

ثم قطع الجناح البالغ عمره 23 عاما تمريرة خلفية من أندريه كراماريتش من 30 مترا ليهز شباك حارس هوفنهايم مرة أخرى.

واهتزت شباك ليفركوزن، الذي غاب عنه ستة لاعبين بسبب الإصابة وفيروس كورونا، عندما تُرك كريستوف باومجارتنر بدون رقابة ليسدد كرة في الدقيقة 50.

وأعاد فلوريان فيرتس البالغ عمره 17 عاما الفارق إلى هدفين بعد ذلك بخمس دقائق بعد مجهود فردي قبل طرد فلوريان جريليتش لاعب هوفنهايم لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 65.

واختتم لوكاس أولاريو الرباعية من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحقق ليفركوزن فوزه السابع في آخر ثماني مباريات ويتقدم فوق بايرن ميونيخ إلى الصدارة برصيد 25 نقطة.

ويحتل بايرن، الذي اكتفى بالتعادل 1-1 مع مضيفه أونيون برلين أمس السبت، المركز الثاني وله 24 نقطة ويتفوق بفارق الأهداف على رازن بال شبورت لايبزيج الذي تغلب 2-صفر على ضيفه فيردر بريمن.