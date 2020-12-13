شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزمالك يكشف عن تغييرات كبيرة في قناة الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، إن النادي لن يدخل في معارك لإثبات أحقيته بلقب نادي القرن وسيترك الأمر للقانون لقول كلمته في هذا الشأن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي "الحدث اليوم" أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغييرات الإيجابية الكبيرة في قناة الزمالك.

وأضاف: أنه لا يليق بنادي الزمالك أن تقوم على برنامج واحد طوال الـ24 ساعة ويمكن تقديم برامج متنوعة علي مدار البث وذلك لخلق قناة مميزة.