شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول خامس أجنبي يفتتح أهداف الأهلي في الدوري.. تعرف على ‏القائمة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات التونسي علي معاول، هو خامس لاعب أجنبي يفتتح أهداف فريق النادي الأهلي على مدار تاريخ مشاركات المارد الأحمر في الدوري.

وسجل معلول هدف التقدم للأهلي في شباك المقاصة في المباراة الجارية بينهما الاّن بملعب السلام ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري موسم 2020-2021، حيث سجل التونسي أول أهداف الأهلي في الدوري الجديد بعد 4 دقائق من صافرة البداية من ركلة جزاء.

ويعتبر الغاني أحمد فيليكس هو أول لاعب أجنبي يسجل الهدف الافتتاحي للأهلي في الدوري، وذلك بتسجيل ثنائية في شباك منتخب السويس بلقاء الجولة الأولى لموسم 1995-1996.

الأنجولي سبيستيان جيلبترو كان على موعد مع أول أهداف الأهلي في الدوري موسم 2005-2006 خلال ثنائية فريقه في شباك الكروم بلقاء الجولة الأولى.

ويفتتح الأنجولي أمادو فلافيو أهداف الأهلي في الدوري بعد دقيقتين فقط من انطلاق مباراة الجولة الأولى بين فريقه والأوليمبي في موسم 2008-2009.

ويقص الموريتاني صاحب الأصول السنغالية دومينيك دا سيلفا شريط أهداف الأهلي بالدوري موسم 2012-2013 بتسجيل هدف المباراة الوحيد بالجولة الأولى في شباك غزل المحلة.

ويتمكن معلول الظهير الأيسر التونسي من تسجيل أول أهداف الأهلي في الدوري الجديد 2020-2021 عقب 4 دقائق فقط من انطلاق لقاء المقاصة في مستهل مشوار المارد الأحمر نحو الحفاظ على الدرع.