شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يمنح ليفربول التعادل مع فولهام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدر ليفربول حامل اللقب فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن احتاج إلى هدف متأخر عن طريق محمد صلاح من ركلة جزاء ليتعادل 1-1 مع مضيفه المتعثر فولهام اليوم الأحد.
وتفوق فريق المدرب سكوت باركر المغامر على ليفربول في الشوط الأول باستاد كرافن كوتيدج وتقدم بهدف رائع سجله بوبي ديكوردوفا-ريد في الدقيقة 25. واستعاد ليفربول بعضا من مستواه في الشوط الثاني وعادل النتيجة في الدقيقة 79 عندما تفوق صلاح على الحارس ألفونس أريولا من علامة الجزاء بعد قرار قاس باحتساب لمسة يد.
وبدا ليفربول الأقرب لتسجيل هدف الفوز لكن فولهام صمد وخرج بنقطة مستحقة تاركا رصيد فريق المدرب يورجن كلوب عند 25 نقطة متساويا مع توتنهام هوتسبير المتصدر. ويحتل فولهام المركز 17 بثماني نقاط
-
الوضع في مصر
-
اصابات
121,089
-
تعافي
104,710
-
وفيات
6,898
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يمنح ليفربول التعادل مع فولهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.