السد يخطف ذهبية بطولة مأرب للسباحة الحرة للاندية الرسمية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 خطف نادي السد الرياضي، ذهبية بطولة مأرب للسباحة الحرة للأندية الرسمية، نظمها الاتحاد اليمني للسباحة والألعاب المائية بالمحافظة، بمشاركة 60 سباحا يمثلون جميع الاندية.

وتمكن اللاعب الخطاب عايض، من احراز المركز الاول في التصفية النهائية، فيما جاء اللاعب عبدالله القيسي ثانيا، وعبدالله الزبيدي ثالثا. وكرم وكيل المحافظة للشئون الادارية عبدالله الباكري، ومدير مكتب الشباب والرياضة علي حشوان ورئيس فرع اتحاد السباحة محمد عبدالناصر، السباحين الفائزين بالمراكز الثلاثة بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

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