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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي خيا: نريد الفوز بلقب الدوري الانكليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020
اوضح الحارس الاسباني لنادي مانشستر يونايتد الانكليزي دافيد دي خيا أن فريقه يقاتل هذا الموسم من أجل الحصول على لقب البريميرليغ، وذلك بعد التعادل امام مانشستر سيتي في الدوري الانكليزي.
وخلال تصريحات له، قال دي خيا: "الدوري الإنكليزي الممتاز هذا العام مفتوح للغاية، العديد من الفرق تقاتل من أجل اللقب لذا علينا أن نحلم، علينا أن نعتقد أنه يمكننا الفوز بالبريميرليغ هذا العام ونسعى لتحقيقه".
واضاف: "إنه موسم غريب للغاية، العديد من الفرق تقاتل من أجل المركز الأول لذلك نحن بحاجة إلى التركيز الشديد في كل مباراة ومحاولة الفوز بالدوري الممتاز".
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