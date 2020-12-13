دي خيا: نريد الفوز بلقب الدوري الانكليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

اوضح الحارس الاسباني لنادي ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي ​دافيد دي خيا​ أن فريقه يقاتل هذا الموسم من أجل الحصول على لقب البريميرليغ، وذلك بعد التعادل امام ​مانشستر سيتي​ في ​الدوري الانكليزي​.



وخلال تصريحات له، قال دي خيا: "الدوري الإنكليزي الممتاز هذا العام مفتوح للغاية، العديد من الفرق تقاتل من أجل اللقب لذا علينا أن نحلم، علينا أن نعتقد أنه يمكننا الفوز بالبريميرليغ هذا العام ونسعى لتحقيقه".

واضاف: "إنه موسم غريب للغاية، العديد من الفرق تقاتل من أجل المركز الأول لذلك نحن بحاجة إلى التركيز الشديد في كل مباراة ومحاولة الفوز بالدوري الممتاز".