نواف بن محمد أبرز المؤثرين بدولي القوى لعام 2020

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وأبرزت مجلة الإحصائيين الدولية لألعاب القوى (ATFS)، في عددها الصادر مطلع ديسمبر الحالي والخاص بعام 2020، اعترافا بالدعم الفكري والمادي المتواصل للأمير نواف بن محمد، مما جعله أحد أبرز القيادات والمسؤولين البارزين في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والمؤسسات العالمية التابعة له، كما اهتمت المجلة بإبراز دوره الوطني، وإنجازاته كإداري ومسؤول بارز سعى باستمرار لنهضة أم الألعاب بالسعودية.وقد تلقى الأمير نواف بن محمد خطابا رسميا من قبل (برنامج التراث والهيئة الدولية لألعاب القوى)، يؤكد فيه المسؤولون في البرنامج امتنانهم وتقديرهم له، بما ظل يقدمه من خبرات وأفكار لألعاب القوى الدولية من موقعه القيادي في الاتحاد الدولي للعبة.
كما أثنى الاتحاد الوطني للإحصائيين لألعاب القوى في بريطانيا (TRACK STATS) على الكفاءة الإدارية التي يتمتع بها الأمير نواف بن محمد، والتي جعلته أبرز شخصية مؤثرة في الاتحاد الدولي خلال عام 2020 الحالي رغم جائحة كورونا.
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