شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى تلفزيون الخليج 365 :العين يشترط استعادة حسين الشحات لبيع كودجا للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى تلفزيون الخليج 365 عن مفاجأة من العيار الثقيل حيث طلب مسئولو العين الإماراتي استعادة حسين الشحات من الأهلي خلال الميركاتو الشتوي القادم، وذلك للموافقة علي بيع لابا كودجا للفريق الأحمر.

وأكد محمد شبانه عبر برنامجه " مع شبانه " على تلفزيون الخليج 365 أن مسئولو النادي الأهلي أستفسر عن طلبات نادي العين لشراء لابا كودجا ليتفاجئا برغبة نادي العين في استعادة حسين الشحات والذي تم بيعه للنادي الأهلي مقابل 5 ملايين دولار ، حيث يحاول الأهلي تدعيم هجومه بلاعب اجنبي سوبر ليحل محل جيرالدو، وذلك لكي يشارك مع الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.