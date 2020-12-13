شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه فى لايف الخليج 365 :إصابة سحر عبد الحق بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى تلفزيون " الخليج 365 " أن سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تعرضت للإغماء خلال قرعة دوري الكرة النسائية بعد علمها بخبر إصابتها بفيروس كورونا وايجابية العينة التي قامت بإجرائها مؤخرا بمقر اتحاد الكرة.

تابع الإعلامي محمد شبانه فى برنامج مع شبانه على تلفزيون الخليج 365 أن سحر عبد الحق علمت بخبر إصابتها بعد إجراء تحليل رابيد تيست ، ثم قامت بعمل مسحة كورونا أثبتت إيجابية العينة لتبدأ بعدها العزل الطبي.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.