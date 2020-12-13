ريكاردو يتحدث عن شىء ينقص الإسماعيلى لتحقيق الصورة الكاملة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للاسماعيلى اداء لاعبيه بالقتالى فى أعقاب التعادل مساء اليوم أمام المصرى ، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية بمسابقة الدورى المحلى ، وأضاف فى تصريحات عقب المباراة :”راضٍ بنسبة كبير عن الروح التى قدمها الفريق فى مواجهة اليوم أمام فريق مميز يضم لاعبين على مستوى عال”.

واتبع حديثه :”ينقصنا شىء واحد هو الانسجام والتفاهم بين العناصر الجديدة مع الحالية وهو ما سيحدث مع توالى المباريات من أجل الوصول للصورة الكاملة”.

وبسؤاله عن الصفقات الجديد أجاب المدرب البرازيلى :”الصفقات جيدة وقادرة على صنع الفارق بشرط وصولهم للمستوى الفنى المنتظر” ، واختتم حديثه :”اشكر كل اللاعبين نحن لانزال فى البداية ،وهدفنا حصد مركز مميز يليق باسم وجماهيرية النادى”.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفى وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.