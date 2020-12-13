شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الممتاز | الأهلي (1) - (1) المقاصة (استراحة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف النادي الأهلي نظيره مصر المقاصة على ملعب ستاد الأهلي وي السلام في أطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم : محمود عبد المنعم كهربا - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

البدلاء: علي لطفي، محمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أليو ديانج، صلاح محسن، ناصر ماهر، أكرم توفيق، جيرالدو.

أما المقاصة فيدخل المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: حسني فتحي، أحمد مودي، عاصم سعيد، عصام صبحي

الوسط: مصطفى شبيطة، رجب عمران، مروان حمدي، عبدالله مجدي

الهجوم: باولن فوافي، صلاح عاشور

البدلاء: محمد كوكو، محمد دسوقي، هشام محمد، عماد فتحي، شميلس بيكلي، أسامة العزب، على المصري، أحمد صبيحة، وزياد أشرف

أبرز أحداث المباراة

- انطلاق المباراة

د3. ركلة جزاء للنادي الأهلي بعد تعرض كهربا للعرقلة من قبل الحارس محمود حمدي

د5. جوووووووووول الأهلي يتقدم بالهدف الأول من ركلة جزاء عن طريق علي معلول الذي وضعها على يمين الحارس محمود حمدي الذي قفز عكس اتجاه الكرة

د38. عرضية خطيرة من المقاصة من الجبهة اليسرى يتدخل أيمن أشرف ليخرجها ركنية في اللحظة المناسبة

د41. جوووووووول هدف التعادل لمصر المقاصة يسجله مروان حمدي من رأسية متقنة استقبل بها ركنية من الجبهة اليمنى ليضع الكرة على يمين الشناوي

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1